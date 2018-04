Liebe Leser,

nachdem es in Ludwigshafen in einem Werk von BASF zu einem Schaden im Heizkreislauf kam, geriet Öl in die Produktion von Biokunststoffen. In der Folge musste eine Anlage im vergangenen Herbst abgestellt werden, die unter anderem die Stoffe Ecoflex und Ecovio herstellte. Am Donnerstag teilte BASF mit, dass sämtliche Verunreinigungen entfernt wurden. Die Fertigung ist jetzt allem Anschein nach wieder in vollem Gange.

Die Force Majeure-Erklärung für die beiden Produkte ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...