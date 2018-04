Mehr als jeder zehnte amerikanische Haushalt hat einen Alexa-fähigen Smartspeaker rumstehen, und diese Zahl wächst rasant. Amazon (WKN:906866) ist der führende Player im aufstrebenden Smartspeaker-Markt und will diese Position nutzen, um mehr als nur Musikabonnements und neue Schuhe zu verkaufen. Der Online-Einzelhandelsriese erwägt laut dem Bericht des Wall Street Journal den Einsatz von Alexa, um Peer-to-Peer-Zahlungen wie PayPals (WKN:A14R7U) Venmo oder Squares (WKN:A143D6) Cash App zu ermöglichen,. Darüber hinaus soll Jeff Bezos, CEO von Amazon, die Finanzdienstleistungen in diesem Jahr zu einer der wichtigsten Prioritäten für das Unternehmen gemacht haben. Es gibt bereits Gerüchte, dass man an einem Girokonto für ...

