es sorgte für einiges an Aufsehen, dass Gasturbinen von Siemens trotz Sanktionen durch die EU auf der durch Russland annektierten Halbinsel Krim auftauchten. Russland sieht dabei jedoch keine Schuld bei sich, sondern vielmehr bei Siemens. So sagte der stellvertretende Ministerpräsident Arkadi Dworkowitsch am Freitag, Siemens könne kein zuverlässiger Partner mehr sein. Er wirft dem Unternehmen vor, die eigenen Kollegen faktisch mit Sanktionen belegt zu haben.

