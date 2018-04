Liebe Leser,

dass die Aktie von Ballard Power derzeit nicht so recht vom Fleck kommt, hat sie sicherlich auch einem negativen Bericht eines Hedgefonds zu verdanken, der seit Kurzem bei der Aktie aktiv ist. Jener verfasste in Eigenregie einen sehr negativen Bericht, in welchem Ballard Power irreführende Angaben bei der China-Strategie vorgeworfen werden. Die chinesischen Partner seien nicht seriös und manche Busse mit Brennstoffzellen würden überhaupt nicht fahren. Außerdem wird die geringe ... (Robert Sasse)

