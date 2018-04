Liebe Leser,

bei Cannabis denken wohl nur die wenigsten automatisch an Hautpflegeprodukte. Genau solche führt aber Marapharm Ventures und kündigte jüngst an, diese künftig in einer Neuformulierung mit Cannabidiol (CBD) aufzunehmen. Zunächst sollen drei Produkte in Ausgabestellen in Kalifornien eingeführt werden, darunter das After-Sun-Serum Summer Rescue sowie zwei Versionen von Sugar Baby, einem Feuchtigkeitsöl für den ganzen Körper. CBD ist derzeit in 50 Bundesstaaten in den USA in der ... (Robert Sasse)

