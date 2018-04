An der Börse dürfte trotz des Syrien-Konflikts schnell wieder Normalität einkehren. Dämpfer könnten jedoch von der Konjunkturseite folgen.

Wenn am Montagmorgen die europäischen Aktienmärkte in die neue Handelswoche starten, richtet sich der Blick im Detail auf die erste Reaktion nach dem militärischen Angriff des Westens in Syrien. Der Dauerkonflikt hat die Märkte in der Vergangenheit immer wieder belastet - und dürfte es auch diesmal tun.

Gleichwohl stellt sich die Frage, wie nachhaltig die Marktreaktion tatsächlich wird. Frankreich, Großbritannien und die USA haben offen erklärt, eine weitere militärische Intervention sei vorerst nicht geplant. Daher ist es wahrscheinlich, dass auch am Aktienmarkt schnell wieder Normalität einkehrt. Mögliche Kursverluste dürften daher schnell wieder ausgeglichen werden, sollte kein weiterer Schritt erfolgen.

"Es gibt keinen klaren Zusammenhang zwischen Krieg und Aktienmarkt. Kurz andauernde Militäreinsätze sind für den Markt tendenziell irrelevant", sagt Marktexperte Sönke Niefünd von der Otto M. Schröder Bank. "Kriege, die viel Geld verschlingen, sind eine andere Sache und belasten vielmehr die Staatshaushalte."

Nach drastischen Kurskorrekturen am Ende des Winters haben sich die Märkte mittlerweile wieder stabilisiert. Der Dax ist am vergangenen Freitag wieder über die Marke von 12.500 Punkten geklettert, notierte am Ende dann leicht darunter. Das Wochenplus war mit wenigen Punkten minimal ausgefallen. Zur Erinnerung: Das letzte Rekordhoch im ...

