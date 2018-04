Wir knüpfen an dieser Stelle an unsere jüngste Auswahl an Discount-Optionsscheinen an und wollen besondere Scheine für Fortgeschrittene und Profis auf den DAX vorstellen. Die Papiere sind so konzipiert, dass sie innerhalb einer gewissen Range von Punkten im DAX (zum Beispiel 50- 250 Punkte) einen inneren Wert aufbauen und damit eine "Spread-Strategie" darstellen. Die neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...