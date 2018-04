Die Solarindustrie kann ein schnelllebiger Ort für Unternehmen und Investoren sein. Aber sie bietet langfristige, milliardenschwere Chancen und jedes Unternehmen, das ein nachhaltiges Geschäft aufbauen kann, könnte ein großer Gewinner für seine Investoren sein. Mit der Entwicklung der Branche werden Unternehmen, die die richtige Strategie verfolgen, zum Erfolg geführt, während diejenigen, die eine falsche Strategie verfolgen, zum Scheitern verurteilt sein können. Hier sind einige Trends, von denen ich erwarte, dass sie die Geschicke der Solarinvestoren in den nächsten Jahren beeinflussen werden. First Solar wird in den USA zollfreie Konkurrenz bekommen In den USA war das letzte Jahr in der Solarbranche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...