Facebook, Amazon & Co gehen nirgendwohin

Facebook kämpft mit dem Datenskandal, US-Präsident Donald Trump fährt einen Angriff gegen Amazon, während über schwache Verkäufe des iPhone X bei Apple spekuliert wird. Einige US-Technologie-Größen sorgten zuletzt für negative Schlagzeilen. Sie wirbelten die Börsen durcheinander. Niemand sollte jedoch den Fehler machen, sie abzuschreiben.

Netflix und Facebook mit vertauschten Rollen

Börsianer haben es gerne einfach. Deshalb sprechen sie von FANG, wenn sie Investments in die vier großen US-Technologie-Unternehmen F acebook, A mazon, N etflix und G oogle/Alphabet meinen. Diese haben in den vergangenen Jahren an den Börsen viele Erfolge eingefahren. Während Facebook und Google gemeinsam den Markt für Internetwerbung dominieren, kann Amazon im Bereich E-Commerce kaum jemand das Wasser reichen. Nur im Fall des Video-on-Demand-Anbieters Netflix stand die Frage im Raum, ob das Unternehmen, das einstmals mit dem Versand von Leih-DVDs angefangen hatte, zum erlesenen Kreis der US-Tech-Giganten gehört. Auch deshalb favorisieren einige Marktteilnehmer GAFA im Vergleich zu FANG. Im Fall von GAFA wird Netflix durch den iPhone-Konzern Apple (WKN: 865985 / ISIN: US0378331005) ersetzt. Die Idee dahinter bleibt die gleiche. Doch nach den jüngsten Entwicklungen muss man sich die Frage stellen: Ist Facebook noch ein würdiger FANG-Vertreter? Das Soziale Netzwerk hat mit einem Datenskandal zu kämpfen.

Persönliche Daten von Millionen Nutzern wurden unerlaubt an Dritte weitergegeben. Gegen Facebook leitete die US-Verbraucherschutzbehörde FTC eine Untersuchung ein. Konzernchef und Gründer Mark Zuckerberg musste vor dem US-Senatsausschuss aussagen. Der Skandal erschüttert Facebook in seinen Grundfesten. Das gesamte Geschäftsmodell könnte ins Wanken geraten. Netflix fährt dagegen einen Erfolg nach dem anderen ein. Zum Ende des vergangenen Jahres hatte die Video-on-Demand-Plattform weltweit 117,58 Millionen Nutzer. Jeden Tag kommen neue User hinzu. Die eigenen Produktionen ziehen sie offenbar magisch an. Besonders rasant wächst derzeit das Geschäft außerhalb des US-Heimatmarktes. Inzwischen werden auch international Gewinne erzielt. Konkurrenten wie Disney müssen sich gehörig anstrengen, um mit Netflix mithalten zu können. Doch es sind nicht nur Netflix und Facebook, die derzeit für Schlagzeilen sorgen.

