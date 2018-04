Smartphones, Elektroautos oder portable Konsolen - ohne Batterien beziehungsweise Akkus geht nichts. Vom Batterie-Boom profitiert die belgische Umicore gleich an mehreren Fronten. An erster Stelle ist das Recyceln von Batterien zu nennen, welches aufgrund der massiven Investitionen in die Elektromobilität zunehmend an Fahrt gewinnt. Denn gebrauchte Akkus enthalten wichtige Rohstoffe wie Kobalt, aber auch Gold oder Silber in kleinen Mengen - das Recycling dieser Materialien wird weiter an Bedeutung gewinnen.

