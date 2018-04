Tagesgewinner war am Freitag Valeant mit 3,13% auf 17,15 (87% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 11,08%) vor Nordex mit 2,71% auf 9,31 (80% Vol.; 1W 3,37%) und Ambarella mit 2,18% auf 41,24 (15% Vol.; 1W 7,90%). Die Tagesverlierer: YY Inc. mit -5,71% auf 91,47 (123% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -6,78%), SMA Solar mit -3,83% auf 49,00 (71% Vol.; 1W 3,24%), Rocket Internet mit -3,34% auf 24,88 (100% Vol.; 1W 0,32%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Glencore (20096,67 Mio.), Royal Dutch Shell (16763,36) und Amazon (9560,77). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (445%), SBO (242%) und VIG (196%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Immofinanz mit 14,95%,...

