Die Investoren des Streaming-Pioniers Netflix (WKN:552484) hatten in der Vergangenheit viel zu feiern und hoffen daher, dass die guten Zeiten weitergehen. Die Erwartungen sind hoch, da die Aktie im Jahr 2018 bereits über 40 % zugelegt hat und damit den S&P 500 deutlich übertrifft. Netflix wird voraussichtlich am Montag, den 16. April nach Börsenschluss, die Finanzergebnisse für das erste Quartal 2018 bekannt geben. Lass uns einen Blick auf einige der Zahlen werfen, die für Investoren am interessantesten sind. Es geht nur um die Abonnenten Wenn Netflix seine finanziellen Ergebnisse veröffentlicht, werden alle Augen auf das Kundenwachstum gerichtet sein. Im vierten ...

