Fünf Jahre nach ihrer Gründung hat die AfD deutschlandweit Fuß gefasst. Gewinnen die Radikalen in der Partei die Oberhand, ist ein Scheitern nicht ausgeschlossen.

Keine andere Partei hat sich in den vergangenen Jahren so viele personelle und inhaltliche Konflikte geliefert wie die AfD. Wirklich geschadet hat es ihr aber bislang nicht.

Fünf Jahre nach ihrer Gründung ist sie nicht nur mit 92 Abgeordneten drittstärkste Kraft im Bundestag. Die AfD ist außerdem in 14 Landesparlamenten vertreten. Das ist ein Novum in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. "Mit der AfD hat sich in Deutschland erstmals eine rechtspopulistische Partei auf nationaler Ebene etabliert", konstatiert der Mainzer Politikwissenschaftler Kai Arzheimer im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Das bleibt nicht ohne Wirkung auf die Debattenkultur im Land. Der Ton des öffentlichen Diskurses habe sich "erheblich verschärft". "Positionen und Vokabular, die vor fünf Jahren in der Öffentlichkeit noch als fast unsagbar galten, sind durch die AfD in die Parlamente und in die Medien getragen worden", sagt Arzheimer. Die AfD sei zwar auch Ausdruck einer gesellschaftlichen Polarisierung, aber, fügt er hinzu: "Sie forciert diese Polarisierung auch."

Das tut die AfD mitunter mit großer Lust an der Diffamierung. Und wenn ihre politischen Gegner mit scharfen Tönen dagegenhalten, nimmt die politische Auseinandersetzung schon mal bizarre Züge an. Also ob die AfD nur darauf warten würde, dass sich alle auf sie werfen, geraten Bundestagsdebatten manchmal zu regelrechten Pöbelorgien.

Wenn der Grüne Cem Özdemir die AfD-Parlamentarier im Plenum des Bundestages "Rassisten" nennt, beklagen sie einen "Rassismus gegen Deutsche". Wird einer ihrer Abgeordneten nicht in ein Amt gewählt, schaltet Fraktionschef Alexander Gauland einfach verbal einen Gang höher: "Wenn man Krieg haben will in diesem Bundestag, dann kann man auch Krieg haben." Ungleich schwieriger ist es für die Parteispitze dagegen, den "gärigen Haufen" (Gauland) AfD auf Dauer zusammenzuhalten.

Dabei geht es nicht nur um persönliche Animositäten und den auch in anderen Parteien üblichen Kampf um Posten. Stattdessen stellen sich grundsätzliche Fragen. Immer wieder flammt Streit auf, wo die Partei ihre Grenze nach rechts ziehen soll, eine der größten Belastungen.

"Es gibt in dieser Partei keine Barriere, kein Sperrrad mehr gegen die Radikalisierung", urteilte jüngst der Berliner Politologe Hajo Funke. Er sagt, die Schiedsgerichte der AfD hätten bisher alle Versuche, die Radikalen in der Partei zu bremsen, zunichte gemacht. Selbst Wolfgang Gedeon, der nach Antisemitismus-Vorwürfen aus der baden-württembergischen Landtagsfraktion geworfen worden war, könne "weiter sein bitterböses Spiel spielen".

Der wegen gewaltverherrlichender Internet-Einträge in die Kritik geratene frühere AfD-Landeschef in Mecklenburg-Vorpommern, Holger Arppe, wurde beim Landesparteitag im vergangenen November mit Applaus

