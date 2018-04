Die Zeiten? Unruhig! Die Risiken? Groß! Unterstützung bei der Geldanlage ist da wichtig. Wirklich? Anleger in Eigenregie können durchaus Erfolg haben, wenn sie klassische Fehler vermeiden.

Stefanie Kühn kennt das von ihren Kunden: Der Wille ist da. Aber im Alltagsstress bleibt es zu oft bei guten Vorsätzen, die dann doch nicht umgesetzt werden.

Kühn arbeitet nicht im Fitnessstudio, sondern als Honorar-Finanzanlagenberaterin in Grafing bei München. Eigentlich ist sie überzeugt, dass Anleger ihr Geld selbst managen können. "Grundsätzlich ist Geldanlage kein Hexenwerk, auch wenn so mancher es einen glauben lassen möchte", sagt Kühn. Die Anlage in Eigenregie scheitere in der Praxis aber oft, wenn jegliche professionelle Unterstützung fehle. Ein unabhängiger Finanzberater, der frei von Verkaufsinteressen auf Honorarbasis berät, könne beim Start in die eigenständige Geldanlage helfen. Erfahrenere Kunden suchten zumindest einen Sparringspartner. Kühns Devise für die Do-it-yourself-Anlage ist simpel: "Machen Sie nur das, was Sie verstehen." Einfache Ansätze führten oft zu den gleichen Ergebnissen wie komplizierte Konstrukte.

Neben Beraterin Kühn diskutierten auf der Bühne der WirtschaftsWoche auf der Anlegermesse Invest in Stuttgart noch Finanzexperte Dirk Schiereck von der Technischen Universität (TU) Darmstadt und Adrian Roestel, Leiter Portfoliomanagement beim Münchner Vermögensverwalter Huber, Reuss & Kollegen, über Vorteile und Risiken der Geldanlage auf eigene Faust.

Vermögensverwalter Roestel sieht den Menschen als größtes Risiko bei der selbstgesteuerten Geldanlage. "Anleger versuchen den richtigen Zeitpunkt für Ein- und Ausstieg zu finden", sagt Roestel. Ein Fehler: So verpassten sie oft schon einen Großteil eines Aufwärtstrends und könnten das später nicht mehr reinholen. Roestel versucht solches Market-Timing gar nicht erst und bleibt lieber langfristig investiert.

Aber auch Privatanleger können ihr Geld mit etwas Basiswissen durchaus erfolgreich anlegen - zumindest theoretisch. So zeigen zahlreiche Studien, dass es kaum einem Fondsmanager auf längere Sicht gelingt, seinen Vergleichsindex zu schlagen. Der Versuch, durch geschickte Auswahl einzelner Anlagen wie zum Beispiel Einzelaktien den Markt zu schlagen, er scheint zum Scheitern verurteilt zu sein.

Mit kostengünstigen Indexfonds (ETFs), deren Wertentwicklung sich direkt an den jeweiligen Index anlehnt, steht jedem das Handwerkszeug zur Verfügung, um daraus Konsequenzen zu ziehen.

So kosten ETFs auf den Aktienindex ...

