Hamburg/Baden-Baden, 15. April 2018 - Zum 22. Mal wurden am 14. April die GALA SPA AWARDS in Kooperation mit dem Brenners Park-Hotel & Spa verliehen. Sie zählen mittlerweile zu den wichtigsten Beauty- und Spa-Preisen weltweit. Neben den Preisträgern der sechs Kategorien wurden zwei herausragende Persönlichkeiten mit dem "Beauty Idol" und mit dem "Special Prize" ausgezeichnet.



"Beauty Idol" ist in diesem Jahr Waris Dirie. Das ehemalige Topmodel machte sich einen Namen als Autorin und Menschenrechtsaktivistin. Über Nacht bekannt wurde die gebürtige Somalierin, als sie 1987 für den Pirelli-Kalender posierte. Im gleichen Jahr war sie im James-Bond-Film "Der Hauch des Todes" zu sehen. Mit ihrem autobiografischen Weltbestseller "Wüstenblume" schaffte es Dirie 1997 erstmals, das Thema der weiblichen Genital-verstümmelung (FGM) in den öffentlichen Fokus zu rücken. Seither engagiert sich die ehemalige UN-Sonderbotschafterin für die Rechte von Frauen. Unter anderem gründete Waris Dirie 2002 in Wien die Desert Flower Fundation, eine Organisation, die sich weltweit gegen FGM einsetzt. Aufgrund ihres unermüdlichen Einsatzes, die intakte, natürliche Schönheit der Frauen zu schützen und zu respektieren, kürt sie die Jury zum "Beauty Idol" 2018.



Der "Special Prize" ging in diesem Jahr an die Ozeanografin Sylvia Earle. Die 82-jährige Wissenschaftlerin engagiert sich schon ihr Leben lang für den Erhalt der Meere: Über 7.000 Stunden unter Wasser, die Leitung von über 60 Expeditionen und unzählige Vorträge weltweit, das ist die Bilanz der Meeresexpertin - bisher. Als Präsidentin des Projekts "Mission Blue" engagiert sich Earle zudem für die Einrichtung von Meeresschutzgebieten, den sogenannten "Hope Spots". Für ihren unermüdlichen Einsatz ehrt die Jury der GALA SPA AWARDS Sylvia Earle mit dem "Special Prize".



Zur Verleihung kamen über 200 geladene Gäste aus der Kosmetikindustrie, namhafte Vertreter der Luxushotellerie, aus Kultur und Showbusiness im Brenners Park-Hotel & Spa zusammen. Prominente Gäste der Veranstaltung waren unter anderem Julia Dietze, Nazan Eckes, Frank Elstner, Jorge Gonzáles, Cathy Hummels, Alexandra Kamp, Franziska Knuppe, Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Eva Padberg. Den Abend moderierte Barbara Schöneberger.



Die Preisträger der GALA SPA AWARDS 2018 im Überblick:



Kategorie "Beauty Idol":



Waris Dirie



Kategorie "Special Prize":



Sylvia Earle



Kategorie "Luxury Concepts":



La Prairie - Skin Caviar Absolute Filler



Kategorie "Innovation Concepts":



Codage Paris - Seasonal Serums



Kategorie "Cult Concepts":



Biotherm - Lait Corporel



Kategorie "Organic Concepts":



Less - Dry Skin



Kategorie "Medical & Health Concepts":



Lanserhof Tegernsee - Lans Med Concept



Kategorie "Spa Concepts":



The Lanesborough Club & Spa, England



Über die GALA SPA AWARDS



Die GALA SPA AWARDS zählen zu den wichtigsten internationalen Beauty- und Spa- Auszeichnungen. Prämiert werden nur erstklassige Pflegeprodukte und Hotels bzw. Locations, die dem ganzheitlichen Anspruch der GALA SPA AWARDS gerecht werden. Die Jury setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: Die Ärztinnen für ästhetische Schönheitsmedizin Dr. Barbara Sturm und Dr. med. Susanne Steinkraus, die Trainerin für Stressmanagement und Auszeitcoach Susanne Preiss, die Dermatologin und Professorin für Kosmetikwissenschaften Prof. Dr. Martina Kerscher, der geschäftsführende Direktor des Brenners Park-Hotel & Spa Frank Marrenbach, der Stylist und Publisher Armin Morbach, die GALA-Chefredakteurin Anne Meyer-Minnemann, die GALA-Beauty-Ressortleiterin Frie Kicherer sowie die GALA-Spa-Redakteurin Ariane Häusler.



