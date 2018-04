Glaubt man der BWL-Professorin Evi Hartmann, leben wir in einer Luschen-Gesellschaft. Ihre Wut über die Pseudo-Elite hat sie nun aufgeschrieben.

"Was? Auch das noch?", "Wir haben noch genug anderes zu tun!", "Muss das jetzt sein?", "Heute nicht, morgen vielleicht." Sprüche, die sich die Laborleiterin eines Pharmaunternehmens von ihren Mitarbeitern ständig anhören muss. Das kommt Ihnen bekannt vor? Dann sind Sie bei der Pseudo-Elite, über die Evi Hartmann ein wütendes Buch geschrieben hat.

Pseudo-Elite ist, verkürzt gesagt, eine Elite ohne Leistungsethos. Menschen also, die von ihren Voraussetzungen, Qualifikationen und Fähigkeiten her durchaus in der Lage wären, die gestellten Aufgaben zu erledigen, dieses jedoch nicht tun. Sie leiden auch nicht darunter, dass sie es nicht tun.

Die Pseudo-Elite oder auch der Elitist ist, so definiert es Hartmann, ein Produktivitäts- und Effizienzkiller, eine "Weapon of Mass Destruction, die "durch ihre Leistungsverweigerung neben der Produktivität auch Arbeitsklima, Motivation, Teamgeist, Beziehungsqualität und Commitment zerstört", indem sie andere angreift und bei der Arbeit behindert.

Auf der anderen Seite skizziert sie das Ideal der Leistungs-Elite, zu der sich die Autorin, erfolgreiche BWL-Professorin und vierfache Mutter, selber auch zählt. Hartmann meint damit jedoch nicht "Die da oben", also Politiker, Akademiker, CEOs, Millionäre und Nobelpreisträger, sondern ersetzt die soziografische Definition durch ein eigenes Begriffsverständnis von "Elite". Evi Hartmann geht es um ehrliche Leistung - und die könne jeder erbringen, ob er nun Azubi, junger Vater in Teilzeit oder Chefin eines Dax-Konzerns ist. "Es spielt dabei überhaupt keine Rolle, welche Position in der Hierarchie eines Unternehmens sie einnehmen oder welcher sozialen Schicht sie angehören", erklärt Hartmann. "Zur Leistungselite zählen alle, die ihre Möglichkeiten ...

