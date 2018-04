Die Türkei hat sich nach Ansicht der Kommission wieder von einem baldigen EU-Beitritt entfernt. Verschiedene Streitigkeiten belasten die Beziehungen.

Die EU-Kommission stellt der Türkei in ihrem neuen Bericht zur EU-Beitrittsreife nach Angaben von EU-Vertretern ihr bisher schlechtestes Zeugnis aus. Sie attestiere der Türkei schwerwiegende Rückschritte bei der Rechtsstaatlichkeit, Meinungsfreiheit und der Unabhängigkeit der Justiz, sagten zwei mit dem Bericht vertraute Personen. "Die Türkei hat große Schritte von der EU weg gemacht", heiße es in dem neuen Länderbericht, der am Dienstag veröffentlicht werden solle und über den die "Welt am Sonntag" zuerst berichtet hatte.

"Unter den jetzigen Umständen wird nicht daran gedacht, neue Kapitel (in den Beitrittsverhandlungen) ...

