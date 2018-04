Befinden wir uns gerade in einer verrückten Börsenphase oder sind die Märkte - wie es der bekannte Starinvestor Benjamin Graham vor über 100 Jahren umschrieb - eigentlich immer ein "emotional gestörter Geschäftspartner", der seine Waren an einem Tag total überteuert und wenig später dann doch wieder unter fairem Wert anbietet? "Vermutlich kommen uns die Börsenschwankungen heute auch nur deshalb so ungewöhnlich hoch vor, weil wir über ein Jahr lang von historisch tiefer Volatilität eingelullt wurden. Der Dow Jones Index für Industriewerte schwankte im Jahr 2007 über eine Woche hinweg im Durchschnitt etwas mehr als 300 Punkte. Seit Februar sind 550 Punkte Schwankung normal - an nur einem Tag", sagt CMC Chef-Marktanalyst Jochen Stanzl.

