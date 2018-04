FRANKFURT (Dow Jones)--CDU/CSU verlieren in der Wählergunst. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für Bild am Sonntag erhebt, fällt die Union um 1 Zähler auf 33 Prozent. Dagegen verbessert sich die SPD um 1 Punkt auf 18 Prozent. Die AfD ist wieder klar drittstärkste Kraft. Sie kommt jetzt auf 14 Prozent, 1 Punkt mehr als in der Vorwoche. Die Grünen fallen auf 11 Prozent (Minus 1) und liegen nun gleichauf mit der Linken. Die FDP steigt um 1 Zähler auf 9 Prozent. Auf die sonstigen Parteien entfallen 4 Prozent (minus 1).

Für den Sonntagstrend hat Emnid zwischen dem 5. und 11. April insgesamt 1.786 repräsentativ ausgewählte Personen befragt. Frage: "Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären?"

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 15, 2018 08:22 ET (12:22 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.