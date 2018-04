Intel (WKN:855681) ist der weltweit größte Hersteller von PC- und Rechenzentrums-CPUs. Es kontrolliert fast 80 % des PC-CPU-Marktes und 99 % des Rechenzentrum-CPU-Marktes. Diese beiden Märkte, die den größten Teil des Umsatzes von Intel generieren, machen das Unternehmen zum zweitgrößten Chiphersteller der Welt - nach Samsung. Trotz großer Wettbewerbsvorteile in den Kernmärkten sieht die langfristige Zukunft von Intel düster aus. Das mittlerweile 49 Jahre alte Unternehmen hat den Wechsel hin zu mobilen Geräten verpasst, sich von Moore's Law gelöst und hat damit zu kämpfen, dass Upgrades in PCs und Rechenzentren immer langsamer vorgenommen werden. Intel versucht, mit Investitionen in Internet ...

