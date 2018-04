Liebe Leser,

wenn sich Pfützen auf der Straße bilden, kommt man als Autofahrer zuweilen gefährlich ins Schwimmen. Das könnte sich in absehbarer Zukunft ändern: Continental arbeitet aktuell an einem System, das vor Aquaplaning warnt. Dabei sollen sowohl Kamerabilder als auch Daten aus Reifensensoren helfen. Noch ist die Technologie nicht marktreif, könnte aber bereits in der nächsten Fahrzeuggeneration mit an Bord sein.

Erkennen, was sich unter den Reifen abspielt

Nasse Fahrbahnbedingungen ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...