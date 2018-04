Liebe Leser,

für Privatkunden ist der Preisvergleich bei Strom und Gas im Internet eine Selbstverständlichkeit. Auch ein Abschluss ist leicht gemacht, er ist in der Regel nur wenige Mausklicks entfernt. E.ON will nun allerdings auch Geschäftskunden mit großen Abnahmemengen die Möglichkeit geben, online Verträge abzuschließen. Bislang verlief der Strom- und Gasmarkt für Firmen laut dem Essener Energieunternehmen in der Regel über Ausschreibungen oder Kontakte zu Händlern. Das will man ... (Achim Graf)

