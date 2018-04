Optimismus bei den Verhandlern: Im Tarifstreit im öffentlichen Dienst gehen die Parteien aufeinander zu. Verdi-Chef Bsirske zeigt sich zuversichtlich.

Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind vorsichtig optimistisch in die voraussichtlich entscheidende Tarifrunde für den öffentlichen Dienst gegangen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bekundete seinen Willen, zu einem Ergebnis zu kommen. "Wir werden uns bemühen", sagte der Verhandlungsführer des Bundes am Sonntag bei seiner Ankunft in Potsdam, wo ihn hunderte Demonstranten mit Sprechchören und Pfeifkonzerten erwarteten.

Der Chef der Gewerkschaft Verdi, Frank Bsirske, sagte: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...