am Donnerstag verzeichnete die Aktie der GEA Group ein Minus von gut 8 %, nachdem die Zahlen aus dem ersten Quartal veröffentlicht wurden. Die Ergebnisse lagen unter den Erwartungen vieler Anleger und Analysten. Am Freitag konnte sich der Kurs wieder fangen und ein leichtes Plus verzeichnen

Aktuelle Einschätzungen der Aktie: Amerika-Geschäft schwächelte!

Dem Konzern aus dem MDax haben die Amerika-Geschäfte zu schaffen gemacht, hinzu kam die starke Entwicklung ... (Johannes Weber)

