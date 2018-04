Liebe Leser,

Tesla konnte zum Ende dieser Woche wieder einmal starke Signale für einen Kauf generieren. Die Aktie hat mehr als 1 % hinzugewonnen und nähert sich damit wieder einer aus Sicht der Charttechnik sehr wichtigen Marke an. Denn: Bei 250 Euro wäre jetzt das Eintrittstor für einen charttechnischen Aufwärtstrend erreicht. Diese Marke ist in den vergangenen Tagen mit einem straffen Aufwärtsmarsch angegangen worden. Nun kann es die Aktie sogar in den charttechnischen nachhaltigen Aufwärtstrend ... (Frank Holbaum)

