Liebe Leser,

Volkswagen konnte zuletzt massiv aufsatteln. Das Unternehmen hat in den vergangenen Tagen wieder den Aufstieg in den deutlichen charttechnischen Aufwärtstrend geschafft. Die Aktie überwand Kursgrenzen, die bislang als Hürde galten und marschiert auf 200 Euro zu. Im Detail: Der Wert schaffte es dabei, innerhalb einer Woche 7,5 % aufzusatteln. Die Aktie konnte in zwei Wochen sogar fast 10 % Gewinn verbuchen und damit das Ergebnis seit Jahresanfang wieder in den grünen Bereich ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...