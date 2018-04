Liebe Leser,

General Electric hat eine starke Woche hinter sich. 3 % Plus sind noch kein Qualitätsnachweis, den alle Aktien so für sich in Anspruch nehmen würden. GE allerdings befand sich derart massiv in einem Abwärtstrend, dass diese Bewegung nun ein klares Signal ist. Zudem gibt es auch aus Sicht der Charttechnik sehr gute Zeichen. Im Einzelnen: Die Aktie ist ohne Zweifel in einem charttechnischen Abwärtstrend. Nun ist indes der Boden offenbar gefunden. Zuletzt ging es oberhalb von ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...