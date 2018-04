Liebe Leser,

Geely hat in der abgelaufenen Woche gleich mehr als 4 % gewonnen. Ein schönes Zeichen, meinen charttechnische Analysten und verweisen darauf, der Wert könne in den kommenden Wochen sogar deutlich höhere Kurs avisieren. Bis zu 3 Euro sind möglich. Dies wiederum seien dann gut 20 % Kurschance. Im Einzelnen: Aktuell ist Geely mit den Notierungen noch in einem charttechnischen Seitwärtstrend, der faktisch erst wieder erreicht wurde, nachdem es zuvor im Februar sogar etwas deutlicher ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...