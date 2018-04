Liebe Leser,

Bayer hat in den zurückliegenden Tagen die Kurse satt nach oben verschieben können. Charttechnische Analysten sind mit Blick auf die Entwicklung der kommenden Woche zufrieden und halten einen weiteren Kursanstieg für sehr gut möglich. Jetzt geht es um die Überwindung einer wichtigen charttechnischen Hürde. Konkret: 100 Euro sind der Wert, an dem sich die Aktie nun reiben dürfte. Gelingt es, diese Barriere zu überkreuzen, dann sind nach jetzt schon 5,7 % Plus in einer Woche ... (Frank Holbaum)

