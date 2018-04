Liebe Leser,

BASF hat in der abgelaufenen Woche keine nennenswerte Gewinne bei der Aktie erzielt. Dennoch sind Chartanalysten davon überzeugt, dass sich hier unter der Decke enormes Potenzial entwickeln kann. Schließlich sei die Aktie zuletzt immerhin in der Abwärtsrutschpartie aufgehalten worden und habe das Tief von gut 81 klar überwunden. 85 Euro scheinen sich wie am Ende der vergangenen Woche nun als Hindernis herauszustellen. Konkret: Damit bleibt BASF noch im charttechnischen Abwärtstrend. ... (Frank Holbaum)

