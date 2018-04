Der französische Präsident Emmanuel Macron verteidigt den Militärschlag und enthüllt, dass US-Präsident Trump überzeugt werden musste, US-Truppen in Syrien zu lassen.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat die Luftangriffe seines Landes sowie der USA und Großbritanniens auf Ziele in Syrien als Erfolg bezeichnet. "Die Operation, zu der wir uns entschlossen haben, wurde perfekt ausgeführt", sagte Macron am Sonntag in einem Live-Interview des Fernsehsenders BFM und der Online-Investigativseite Mediapart. Alle Raketen hätten ihr Ziel erreicht. US-Präsident Donald Trump habe zum Verbleib in Syrien überredet werden müssen.

"Vor zehn Tagen wollte Präsident Trump die Vereinigten Staaten aus Syrien abziehen. Wir haben ihn davon überzeugt, zu bleiben", sagte Macron. Frankreich wolle westliche Staaten, Russland und die Türkei zu einer neuen diplomatischen Initiative bringen, um eine langfristige politische Lösung in Syrien zu erreichen. Er bot sich zudem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...