Plastiktüten hat der Lebensmittelhandel vielfach abgeschafft. Das wäre also geschafft! Trotzdem nervt der oft sinnlose Verpackungsmüll, den man beim Lebensmitteleinkauf verursacht, immer mehr Menschen. Bildquelle: Shutterstock.com Bis in die 1980er Jahre gab es den Gegenentwurf: Die sagenumwobene Tante Emma füllte mit der Schaufel Mehl, Zucker und Salz aus Schubladen in...

Den vollständigen Artikel lesen ...