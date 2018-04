Per 1. Mai 2018 übernimmt Coop von Swisscom das 50%-Aktienpaket am Online-Marktplatz Siroop. Coop plant, Siroop mit dem eigenen Vertriebskanal Microspot zusammenzuführen, um so von Synergien zu profitieren. Im Mai 2016 haben Coop und Swisscom gemeinsam Siroop lanciert und seither wertvolle Erfahrungen mit dem Online-Marktplatz gesammelt. Foto © Coop Um zusätzliche...

