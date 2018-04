Die asiatischen Märkte bleiben trotz der US-Luftangriffe in Syrien ruhig. An der Tokioter Börse steigen die Kurse am Montag sogar leicht an.

Die US-geführten Luftschläge auf Ziele in Syrien haben am Montag keine Turbulenzen an den asiatischen Finanzmärkten ausgelöst. Marktexperten sprachen vielmehr von moderaten Kursreaktionen, da die Angriffe begrenzt gewesen und keine weiteren absehbar seien. "Den Berichten zufolge wurde sorgsam darauf geachtet, dass keine russischen Ziele getroffen wurden", sagte Anlagestratege Salman Ahmed von der Privatbank Lombard Odier. Die Preise für Gold zogen leicht an, während sich Rohöl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...