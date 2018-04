"Kölner Stadt-Anzeiger' zu Luftschläge/Syrien:

"Neben die berechtigte Empörung muss in der internationalen Politik auch die Beschäftigung mit der Frage nach dem strategischen Nutzen einer Militäraktion treten. Was der Militärschlag vom Samstag in dieser Hinsicht bewirkt hat, lässt sich nicht eindeutig sagen. Die Erfahrung zeigt, dass sich Syriens Machthaber Baschar al-Assad von solchen Luftschlägen nicht beeindrucken lässt. Auch für die Beziehungen zwischen Assads Schutzmacht Russland und den USA wurde durch die Luftschläge nichts Positives erreicht. Das Verhältnis bleibt vereist wie noch nie seit Ende des Kalten Krieges."/ra/DP/he

