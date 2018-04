Ob in der Kunststoff-Technik, in der Klebstoff-Produktion oder beim Herstellen von Dichtungs- und Spachtelmassen: In vielen Branchen "verpacken" Unternehmen hochviskose und pastöse Massen in Spannring-Deckelfässer, die dann oft als komplette Gebinde in die Förder-, Misch-, Dosier- und Applikationsanlagen der Verarbeiter eingestellt werden. Haben sich aber beim herstellerseitigen Befüllen des Fasses Luftkammern im Material gebildet, so kann der Anwender darauf wetten, dass diese Luft irgendwann im Verlauf des Entnahme-, Förder- und Dosierprozesses in die Dosierpumpe gelangt.

Luftblasen verursachen Ausschuss

Dies führt zu massiven Störungen des Dosiervorgangs, die nicht selten in einem Abbruch des Verfahrens enden. In diesem Fall muss der Betreiber das komplette System solange mit Material "spülen", bis es von Luftblasen befreit ist und wieder einwandfrei arbeitet. Dabei kommt es nicht nur zu einem größeren Materialverlust; mitunter fallen auch weitere Kosten an, da der Anwender viele Teile als Ausschuss entsorgen muss. Mit dem Ziel, solche Situationen zu verhindern, entwickelte Tartler bereits im Jahr 2014 eine Lösung für die Materialentnahme mit Fassfolgeplatten-Pumpen, die sich seitdem rasch im Markt etablieren konnte. Dabei handelt es sich um ein Vakuum-Fasswechsel-System, das die Luft zwischen der Materialoberfläche ...

