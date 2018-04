Die Nachrichten über eine neue Zusammenarbeit mit der Petra Pharma Corp in der letzten Woche könnten den Aktienkurs des Biotechkonzerns aus Hamburg beflügeln. Zwar sind noch keine genaueren Details über die Höhe der Zahlungen bekannt, dennoch könnte diese Evotec weiter voran bringen.Die Aktie dagegen befand sich seit Ende März in einer leichten Abwärtsbewegung. Diese könnte nun am Montag gebrochen sein und ein neuer Aufwärtstrend eingeleitet. Seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...