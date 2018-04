Baierbrunn (ots) -



Anmoderationsvorschlag: Die Natur erwacht zu neuem Leben, die ersten Blumen blühen und die Bäume treiben aus. Auch für uns Menschen ist jetzt die richtige Zeit, um nach dem Winter aktiv zu werden, sagt Petra Terdenge:



Sprecherin: Nordic Walking, joggen, Fußball oder Frisbee - endlich können wir draußen Sport treiben, ohne nass zu werden oder zu frieren. Zumindest meistens, denn im April und Mai ist das Wetter wechselhaft. Deswegen empfiehlt Larissa Gaub von der "Apotheken Umschau" das Zwiebelprinzip:



O-Ton Larissa Gaub: 15 sec.



"Das bedeutet einfach, dass man mehrere Stoffschichten am Körper übereinander trägt und ganz zum Schluss noch eine atmungsaktive Jacke drüberschmeißt. Dann friert man nicht bei Wind und Regen, und wenn die Sonne rauskommt oder es zu warm wird, kann man einfach einzelne Schichten wieder ablegen."



Sprecherin: Die Kleidungsfrage wäre also geklärt. Doch wann sollen wir eigentlich Sport treiben während unserer vollen Arbeitswoche und bei den vielen Terminen?



O-Ton Larissa Gaub: 20 sec.



"Es kann auf jeden Fall helfen, wenn man eine Art Bewegungstagebuch führt, das heißt, dass man sich die Termine für den Sport fest einplant und auch dort einträgt. Gut ist es auch, wenn man sich dann noch erreichbare Ziele setzt. Das heißt zum Beispiel 'nächste Woche will ich zehn Minuten länger trainieren als diese Woche'. Das kann auch noch mal super motivieren."



Sprecherin: Gerade im Frühjahr fliegen viele Pollen umher. Allergiker sollten deshalb ihr Trainingspensum der Allergen-Belastung anpassen:



O-Ton Larissa Gaub: 15 sec.



"Wenn man wissen will, wie es draußen aussieht, helfen einem dabei die Wetter-Apps. Die zeigen an, wann das geringer ist oder wann besonders viel Pollen umherfliegen. Ideal für Allergiker ist es allerdings, morgens Sport zu treiben oder bei Regen."



Abmoderationsvorschlag:



Bei den ersten Trainingseinheiten sollte man es langsam angehen lassen, empfiehlt die "Apotheken Umschau". So gewöhnt sich der Körper an die Belastung und man erspart sich den Muskelkater.



