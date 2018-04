Der Streit mit Nestlé zeigt die neue Marktmacht des Handelsriesen Edeka. Die Supermarktkette wird zum Angstgegner vieler Lieferanten.

Der Gewinner stand fest, kaum hatte die Schlacht begonnen. "Yes!", "Es trifft den Richtigen", hieß es in Kommentaren im Netz. "Gratulation an Edeka", bejubelten Onlinenutzer die Entscheidung der Supermarktkette, rund 160 Nestlé-Produkte aus den Bestelllisten zu streichen. Knapp zwei Monate sind seither vergangen, und Edeka hat den Boykott zuletzt noch ausgeweitet.

An der Wahrnehmung der Verbraucher hat das nichts geändert, wie eine Analyse des Marktforschungsinstituts YouGov für die WirtschaftsWoche zeigt. "Beim Publikum kann bislang Edeka überzeugen", sagt Yougov-Experte Simon Kluge. Nestle hatte bei den Befragten schon im Vorfeld "keinen leichten Stand", sagt Kluge. Doch seit Edekas Regalbann geht es richtig abwärts.

Der so genannte Buzz-Wert, über den Yougov misst, wie positiv oder negativ Nachrichten über eine Marke wahrgenommen werden, stürzte von minus vier auf zeitweise minus 17 ab und hat. Edekas Werte liegen dagegen konstant bei guten 16 bis 19 Punkten.

Der Zuspruch der Verbrauch ist kaum verwunderlich, zu sehr scheint die Auslistung von Wagner-Pizza und Kitkat-Schokoriegel dem klassischen David-gegen-Goliath-Motiv zu entsprechen. Auf der einen Seite der größte Nahrungsmittelhersteller der Welt, ein anonymer wie skandalumwitterter Konzern. Auf der anderen ein sympathischer Verbund kleiner Kaufleute, die in der TV-Werbung Schürzen mit gelben Herzen tragen und stolz verkünden: "Wir lieben Lebensmittel".

Doch Wahrnehmung und Wirklichkeit klaffen im Fall Edeka weit auseinander. Wie kein zweiter Lebensmittelhändler dominiert die blau-gelbe Truppe das Brot- und Butter-Geschäft in Deutschland. Dabei agiert der Krämerkoloss gleichermaßen erfolgreich wie aggressiv - und überschreitet beim Preisgefeilsche mit Lieferanten schon mal die Grenzen des Erlaubten.

Kampf der Giganten

Bereits 1907 war die "Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler" mit dem Ziel gegründet worden, den Markenherstellern bessere Preise abzutrotzen. Tatsächlich ist Edeka formal bis heute eine Genossenschaft - allerdings eine, mit dem Druck- und Drohpotenzial eines Handelsimperiums.

Zusammen mit dem konzerneigenen Billigheimer Netto ...

