Moneycab.com: Herr Quinter, punkto Kreativität bei den Skitickets ist Splügen-Tambo Spitze. Wer kommt bei Ihnen denn auf solch ausgefeilte Ideen wie die Schlechtwetter-Karte?

Franco Quinter: Ja wahrlich, wir sind sehr kreativ in Sachen Ticketing und entwickeln auch darüber hinaus kreative Angebote und Produkte. Aber selbstverständlich gelingt uns nicht alles. Nicht jeden Ballon, den wir starten, können wir frei fliegen lassen. Diejenigen, die funktionieren pflegen und entwickeln wir weiter, andere holen wir wieder hinunter. Unser kreativster Kopf ist Verwaltungsrat Ivo FiFi Frei. Eine weitherum bekannte Persönlichkeit. Mit seinem Kommunikationsunternehmen skipp communications entwickelt er im Auftrag der Bergbahnen Splügen-Tambo unsere Stories.

Muss man sich jetzt bei Schlechtwetter eher freuen oder ärgern?

Bei uns scheint auch bei schlechtem Wetter die Sonne. Denn wenn das Wetter nicht gut ist, können die Kunden unsere Schlechtwetterkarte buchen, und dadurch bezahlen sie nur 30 statt 50 Franken für eine Tageskarte, ein deutlich günstigeres Schnee-Erlebnis als in der Vergangenheit. Davon haben unsere Kunden gerade aufgrund der unstabilen Wetterlage in den Monaten Februar und März profitieren können.

Franco Quinter, VR-Präsident der Bergbahnen Splügen-Tambo AG

Als Wetterscheide hat der Hinterrhein halt schon ein paar Nachteile…

Die Wetterscheide am Hinterrhein ist ein besonderes Phänomen. Wir liegen damit jeweils zwischen dem Wetter im Norden und Süden. Aber nicht immer konsequent. Ein typisches Naturphänomen. Für uns und unsere Kunden immer wieder für eine Überraschung gut. Und genau das macht es für uns alle spannend. Denn wenn es im Süden schlechtes Wetter hat, haben wir auch die nördlichen Schönwetterverhältnisse oder umgekehrt. In der Folge haben wir auf unserer Website immer eine topaktuelle Wetterprognose und die damit verbundene Schlechtwetterkarte publiziert. Ein besonderes Angebot. Ein spannendes Game. Für alle, mit klaren Regeln und Bedingungen.

Vorteil Ihres Skigebiets ist die durchmischte Landschaft. Es hat freie Flächen aber auch Bäume. Der Schnee ist dadurch zusätzlich lange bis in Frühjahr geschützt. Dennoch: Um wieviel fällt die Besucherfrequenz an den letzten "warmen Wintertagen" ab?

Es ist schon so, dass die Besucherfrequenzen an den frühlingshaften Tagen abnehmen. Dies ist aber nicht nur in unserem Gebiet feststellbar. Denn wenn der Frühling in den Tälern eingekehrt, nimmt das Interesse am Wintersport ab. Aufgrund unseres starken italienisch-sprechenden Gästesegments sind die Auswirkungen der frühlingshaften Temperaturen noch stärker als andernorts spürbar. Daher ist es wichtig, die Entwicklung der Frequenzen laufend zu beobachten und die Öffnungszeiten der Nachfrage anzupassen.

Was Ihre Destination sympathisch macht, ist Ehrlichkeit. Offenbar haben Sie Ihre Pistenkilometer, 30 an der Zahl, korrekt gezählt. Was halten Sie dagegen von Bündner Destinationen, die Ihre Abfahrtspistenkilometer gleich mehr als doppelt zählen, wenn Sie nur breit genug sind, wie etwa die Corvatsch AG?

Wow, das freut mich, wenn Sie unsere Ehrlichkeit auch so spüren, denn es liegt uns wirklich viel daran, dass wir ganz transparent und ehrlich mit unseren Kunden kommunizieren. Über andere Destinationen möchte ich mich nicht äussern, vielmehr sind wir überzeugt, dass der Fokus auf diese technische Methode falsch ist. Der Kunde interessiert sich sehr wohl auch für die Grösse, die Disposition und Struktur des eigentlichen Berges. Der Fokus muss auf neuartige, Pisten-unabhängige Angebote und Produkte gelegt werden. Unser Kunde interessiert das Gesamterlebnis am Berg. Mit ersten Angeboten und Produkten durften wir in der für uns ersten Saison auch ein erstes diesbezügliches Ausrufezeichen setzen. Mitunter haben wir mit unserem E-Kids-Land schweizweite Medienpräsenz erlangt. Die Weiterentwicklung ...

