FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.04.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000A1R0030 SACHSEN-ANH.LS15/25 0.000 %

XFRA DE000HSH5V22 HSH NORDBANK MZC 20 15/25 0.000 %

XFRA DE000HSH5V14 HSH NORDBANK MZC 19 15/20 0.000 %

ALW XFRA LU0072229809 BEST-IN-ONE BALANCED 0.240 EUR

XFRA DE000HSH4QL7 HSH NORDBANK MZC 6 14/21 0.001 %

RK1Q XFRA AT0000796537 RAIFF.-EUROPA-HGHYIELD RT 2.099 EUR

RK1G XFRA AT0000796529 RAIFF.-EUROPA-HGHY.RA ST. 3.110 EUR

RK15 XFRA AT0000745864 RAIFF.EURASIEN-AKT.R T 3.076 EUR

RK1U XFRA AT0000745856 RAIFF.EURASIEN-AKT.RA ST. 5.000 EUR

RKC2 XFRA AT0000740642 RAIFF.-OSTEUR.-RENT RAST. 4.300 EUR

RP8 XFRA US7496851038 RPM INTERN. INC. DL-,01 0.260 EUR

ORC XFRA US68389X1054 ORACLE CORP. DL-,01 0.154 EUR

NESM XFRA US6410694060 NESTLE NAM. ADR/1 SF 1 2.052 EUR

98M XFRA US5535301064 MSC INDUSTR. DIRE.DL-,001 0.471 EUR

RKCG XFRA AT0000740659 RAIFF.-OSTEUR.-RENT T 3.405 EUR

AQ8 XFRA US00508Y1029 ACUITY BRANDS INC. DL-,01 0.105 EUR

SKNB XFRA SE0000113250 SKANSKA AB B FRIA SK 3 0.794 EUR

KWZ2 XFRA NL0000395317 WESSANEN NV. NAM. EO 1 0.130 EUR

AIR XFRA NL0000235190 AIRBUS 1.500 EUR

BOZA XFRA ID1000099302 PT BANK MAYB. A RP 900

XFRA DE000HLB07G7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04A/14 0.002 %

XFRA DE000HSH29Y6 HSH PB MARKTZI. III 09/19 0.002 %

ISPA XFRA DE000A0F5UH1 IS.S.GL.SE.D.100 U.ETF A. 0.094 EUR

EXX5 XFRA DE000A0D8Q49 IS.DJ U.S.SELEC.DIV.U.ETF 0.065 EUR

EXSH XFRA DE0002635299 ISH.S.EU.SEL.DIV.30 U.ETF 0.028 EUR

EXSG XFRA DE0002635281 IS.EO ST.SEL.DIV.30 U.ETF 0.003 EUR

9OI XFRA CH0111677362 ORIOR AG SF 4 1.830 EUR

NESR XFRA CH0038863350 NESTLE NAM. SF-,10 1.981 EUR

IZ1 XFRA CA3359341052 FIRST QUANTUM MINLS 0.003 EUR

OD8 XFRA AU000000NHC7 NEW HOPE CORP. LTD 0.038 EUR

LEN XFRA AT0000644505 LENZING AG 5.000 EUR

XFRA XS0357998268 MITS.UFJ(LUX) 08/99 FLRCV 0.000 %

EXV4 XFRA DE000A0Q4R36 IS.S.E.600 HEA.C.U.ETF A. 0.132 EUR

EXH9 XFRA DE000A0Q4R02 ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A. 0.174 EUR

EXV9 XFRA DE000A0H08S0 ISH.S.EU.600 T+L U.ETF A. 0.138 EUR