WISeKey und China Bridge Capital geben die Unterzeichnung eines Vertrages über die Gründung des WISeKey China Joint Venture bekannt

Die einzige vertikale IT-Sicherheitsplattform für IoT und Blockchain in China

Genf/New York/Peking - 16. April 2018 - WISeKey International Holding Ltd ("WISeKey", SIX: WIHN), ein führendes Cybersecurity- und IoT-Unternehmen, und China Bridge Capital International, ein Geschäftsbereich des Unternehmens China Bridge Capital (CBC), ein führender Investor in globalen Unternehmen für disruptive Technologien, haben einen Vertrag über die Gründung eines gemeinsamen Joint Venture-Unternehmens abgeschlossen.

WISeKey ist ein vom Branchenpionier Carlos Moreira in der Schweiz gegründetes Unternehmen für Cybersecurity, das zurzeit groß angelegte Ökosysteme für digitale Identitäten auf der Grundlage eines patentierten Verfahrens bei über 3500 Unternehmen weltweit einsetzt. Durch die jüngsten Übernahmen führender europäischer Halbleiter- und PKI-/Identitätsunternehmen hat das Unternehmen eine der dynamischsten globalen Plattformen für PKI, sicheres IoT, Blockchain und AI geschaffen. Das Unternehmen arbeitet im Hinblick auf neues Marktwachstum auch mit Microsoft, IBM Watson, SAP, MasterCard und anderen führenden Technologie-Allianzen zusammen.

Das vom Internet-Innovator Edward Qiang Zeng geleitete Unternehmen China Bridge Capital ist der führende chinesische alternative Finanzdienstleistungsanbieter für Technologie-Unternehmen in strategischen aufstrebenden Branchen. Er bringt im Interesse von dynamischem Wachstum Investoren und Partner zusammen. CBC war kürzlich zusammen mit der Kommunalverwaltung Shenzhen und der Kommunalverwaltung Chongqing Mitbegründer des mit 1,4 Milliarden USD kapitalisierten "Next Generation Disruptive Industrial Fund", der in disruptive Technologien aus den USA und Europa investiert.

Das gemeinsame Ziel von WISeKey und CBC ist die schnelle Entwicklung von WISeKey China zu einem der führenden Dienstleistungsanbieter in den Bereichen Cybersecurity, Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) und Blockchain für den wachsenden chinesischen Markt. Vor allem besteht das Ziel des neuen Unternehmens darin, eine Marktpräsenz bei bekannten inländischen Marktführern zu etablieren, um kurzfristig Erträge zu maximieren und langfristig eine namhafte Position in den Sektoren Einzelhandel, Finanztransaktionen, Automobile, Smart Cities, Verbraucherprodukte, Gesundheitswesen, Smartcard, Industrie, Beförderungswesen und IT-Infrastruktur aufzubauen.

Das Sitzland von WISeKey, die Schweiz, wirkte ebenfalls bahnbrechend für die Beziehungen zu China, denn 1950 - nur ein Jahr nach deren Gründung - war sie eines der ersten westlichen Länder, die die Volksrepublik China anerkannte. Die Schweiz hat China auch frühzeitig (2007) als Marktwirtschaft anerkannt. 2013 unterzeichnete die Schweiz als erstes kontinentales europäisches Land ein Freihandelsabkommen mit der VR China, und 2016 trat die Schweiz als eines der ersten Länder Europas der Asian Infrastructure Investment Bank bei.

WISeKey richtet zum Betrieb in China einen IoT-Vertrauensanker (Root of Trust) und eine Public Key-Infrastruktur (PKI) ein, die im Rahmen der Sicherheitsstrategie des Landes auch eine global als vertrauenswürdig anerkannte Zertifizierungsautorität umfasst. Die Public Key-Infrastruktur ist das Zentrum aller Initiativen, die die notwendige Sicherheit, die verschlüsselten und die digitalen Signaturen für elektronische Transaktionen umfassen.

WISeKey ist durch die Unterzeichnung mehrerer Handelsverträge mit chinesischen Unternehmen bereits Teil des anspruchsvollen chinesischen Halbleiter- und IoT-Marktes. Kürzlich gab WISeKey bekannt, dass seine IoT-Blockchain-Technologie in bestimmten Smart Cities in China eingesetzt wird und seine Chips bereits im Nanjing Smart City-Projekt Verwendung finden. Chinesische Unternehmen, wie etwa Feitian Technologies, arbeiten mit WISeKey bei der Entwicklung innovativer Hardware- und Softwarelösungen zusammen, die Nutzern, Anwendungen und Geräten die sichere Authentifizierung der Netze, die Prüfung der Authentizität und Integrität von Firmware-Upgrades und die Begrenzung des Zugriffsrechts für sensible Informationen nur auf authentifizierte Nutzer ermöglichen sollen.

China ist bereits jetzt mit einem Marktanteil von 22 % der größte Markt der Welt für das IoT und verfügt über mehr als ein Drittel der Machine-to-Machine-Verbindungen (M2M) mit dem Internet für mehrere Rechner, Geräte und Anwendungen. Vom Wisekey China Joint Venture wird erwartet, dass es vollumfänglich die bahnbrechende Rolle von Wisekey bei der Sicherung von IoT- und M2M-Kommunikationen ausnutzt, da der IoT- und M2M-Markt in China Schätzungen zufolge vom jetzigen Marktwert von 80 Milliarden USD bis 2020 auf 160 Millionen USD anwächst. Das Wachstum der chinesischen Ausgaben für Halbleiter setzt sich fort und lag 2016 zum sechsten Mal in Folge bei Weitem über dem weltweiten Wachstum des Halbleitermarktes. Die chinesischen Ausgaben für Halbleiter stiegen im Jahr 2016 um 2,9 % an und erreichten mit 60,6 % des nur um 1,1 % wachsenden Weltmarktes eine neue Rekordmarke. In den letzten zehn Jahren betrug die Wachstumsrate der Ausgaben für Halbleiter in China 12,0 %, während die Wachstumsrate der weltweiten Ausgaben nur bei 3,2 % lag. Der Halbleitermarkt wuchs laut dem Bericht der Organisation World Semiconductor Trade Statistic (WSTS) von 2006 bis 2016 um 91 Milliarden USD, während der Halbleitermarkt in China dem Bericht der China Semiconductor Industry Association (CSIA) zufolge im gleichen Zeitraum um 150 Milliarden USD zulegte.

Die weltweite Expansion von WISeKey konzentrierte sich in jüngster Zeit auf die Entwicklung von Joint Ventures mit strategischen Partnern vor Ort, so dass WISeKey einen schnellen Zugang zum Markt erhält, um seine IT-Sicherheits- und IoT-Dienste in einigen der besonders schnell wachsenden Volkswirtschaften der Welt einsetzen zu können. WISeKey ist in Indien ein Joint Venture mit dem indischen Unternehmen Indian Potash Limited (IPL) eingegangen und ist dabei, im Nahen Osten, in Lateinamerika und in Afrika weitere Joint Ventures zu gründen sowie ein globales Netz von Cybersecurity IoT-Knoten einzurichten.

Carlos Moreira, der Gründer und CEO von WISeKey International Holding, erklärte: "Die Marktgelegenheit für Wisekey China ist einzigartig. WISeKey ist das einzige Unternehmen der Welt, das eine vertikale Cybersecurity-Diensteplattform von der Vertrauenswurzel über den Chip zur Datensicherheit liefert. Das Joint Venture führt zur sofortigen Anwendung der WISeKey-Technologien und liefert eine End-to-End-Lösung an das landesweite CBC-Ökosystem von Unternehmen. Unser Unternehmen hat so die besten Chancen, seine Technologie in der Region durchzusetzen und sein Wachstum zu beschleunigen. Ich freue mich auch darauf, mit Edward Qiang Zeng, einem weiteren Internet-Pionier zusammenzuarbeiten. Ich bin zuversichtlich, dass wir zusammen weitere große technische Leistungen erleben."

Der Gründer und CEO von CBC, Edward Qiang Zeng, erklärte: "Seit dem Beginn meiner beruflichen Laufbahn widme ich mich dem Fortschritt und der Anwendung innovativer Technologien in ganz China. WISeKey, ein aufgrund seiner bahnbrechenden Bemühungen um die Einrichtung von Cybersecurity-Diensten anerkanntes globales Wachstumsunternehmen, ist wirklich eine Organisation von Weltrang. China Bridge Capital ist stolz darauf, als Partner von Carlos Moreira und seinem Team dessen dynamische technologische Anwendungen auf den wichtigsten Markt der Welt zu bringen. China führt jetzt bereits die vierte industrielle Revolution an, und wir gehen davon aus, dass wir mit der Gründung unseres WISeKey China Joint Venture unsere Führungsposition ausbauen können."

WISeKey:

WISeKey (SIX Swiss Exchange: WIHN) ist ein führendes globales Unternehmen im Bereich Cybersicherheit, das gegenwärtig groß angelegte Ökosysteme für digitale Identitäten auf der Grundlage eines patentierten Verfahrens einsetzt. Der in der Schweiz angesiedelte kryptographische Vertrauensanker ( Root of Trust, "RoT") stellt für das Internet der Dinge, den Blockchain und die künstliche Intelligenz eine sichere Authentifizierung und Identifizierung sowohl in physischen als auch in virtuellen Umgebungen bereit. Der WISeKey RoT dient als gemeinsamer Vertrauensanker, um die Integrität von Online-Transaktionen zwischen Objekten und zwischen Objekten und Menschen zu gewährleisten. Weitere Informationen erhalten Sie unter (www.wisekey.com: http://www.wisekey.com/).

China Bridge Capital:

Das 2004 gegründete Unternehmen China Bridge Capital (CBC) ist eines der ersten Investmentmanagement-Unternehmen in China. CBC wurde von Edward Qiang Zeng, in China als einer der Internet-Branchengründer und -führer anerkannt, gegründet. Das Unternehmen erbringt alternative Finanzdienstleistungen, um Weltunternehmen für disruptive Technologien in China eine Brücke zu bauen. Das verwaltete Gesamtvermögen des Fondsgeschäfts von China Bridge Capital liegt bei 10 Milliarden RMB. Das derzeitige Ökosystem des Unternehmens umfasst die Geschäftsbereiche Mobilfunk, Cloud-Dienste, Einzelhandel, soziale Netzwerke, Immobilien, Elektrofahrzeuge, Filmtheater, Sport und Kulturzentren sowie medizinische Dienstleistungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter (http://www.chinabridgecapital.com/: http://www.chinabridgecapital.com/).

