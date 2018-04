Basel (awp) - Das Novartis Herzmittel Entresto hat in jüngsten Studien eine positive Wirkung auf die Nierenfunktion bei Patienten mit chronischem Herzversagen gezeigt. Dies treffe vor allem auf Patienten zu, die an Diabetes litten, heisst es in einer Medienmitteilung vom Montag. Die weitere Auswertung der PARADIGM-HF-Studie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...