Der Getränkeabfüller Coca-Cola Bottling Co. Consolidated (ISIN: US1910981026, NASDAQ: COKE) wird unverändert eine Quartalsdividende von 0,25 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Damit schüttet der Konzern auf das Gesamtjahr gesehen weiterhin 1,00 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 172,68 US-Dollar (Stand: 13. April 2018) einer Dividendenrendite von 0,58 Prozent. Aktionäre erhalten die Auszahlung für das zweite Quartal am 11. Mai ...

