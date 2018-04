NOVARTIS: NEUE DATEN ZU ENTRESTO ZEIGEN POSITIVEN EINFLUSS AUF NIERENFUNKTIONSulzer: US-Behörden geben blockierte Vermögenswerte frei Covestro ex Dividende 2,20 Euro Daimler -Großaktionär Li Shufu fordert aktive Prüfung von Allianzen IT-Dienstleister Datagroup setzt beim Wachstum weiter auf Zukäufe EZB lässt Deutsche Bank Investmentbanking-Abwicklung durchrechnen (SZ) Ärger bei Deutscher Bank geht weiter: Aktionär will Achleitners Kopf (FT) ProSiebenSat.1 will Online-Geschäft rasch ausbauen Schaeffler streicht Abstimmung über Aktienumwandlung Software AG mit Umsatz- und Gewinnrückgang - IoT-Umsatzprognose erhöht Südzucker spürt trotz Zuckerdebatte keine...

