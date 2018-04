Wirtschaftsminister Altmaier hält die Weltwirtschaft für so stark, dass ihr die Eskalation in Syrien zumindest kurzfristig nicht schaden wird. Zugleich verteidigte er Deutschlands Nichtbeteiligung an den Militärschlägen.

Im "Bild"-Interview (Montagausgabe) sagte Peter Altmaier (CDU) auf die Frage, welche Gefahren er jetzt für Weltwirtschaft und deutsche Wirtschaft sieht: "Die Weltwirtschaft ist aktuell sehr robust, das wird aber nur so bleiben, wenn wir Krisen und Kriege verhindern."

Grundsätzlich sei die Lage in Syrien "eine Tragödie, und Russland trägt dafür die Hauptverantwortung". ...

