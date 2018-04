Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Der Westen setzt nach den Raketenangriffen auf Syrien auf Diplomatie und Drohungen. Die USA, Frankreich und Großbritannien legten nach ihren Luftangriffen einen neuen Resolutionsentwurf im UN-Sicherheitsrat vor. Sie fordern laut AFP darin eine unabhängige Untersuchung der Giftgasvorwürfe und rufen Damaskus auf, sich "konstruktiv" an Friedensverhandlungen zu beteiligen. Auch Deutschland setzte sich für eine Stärkung der diplomatischen Bemühungen ein. Washington drohte aber auch weitere Luftangriffe für den Fall neuer Giftgasattacken an. Als Reaktion auf den mutmaßlichen Giftgaseinsatz in der syrischen Stadt Duma hatten die USA, Großbritannien und Frankreich am Wochenende gut hundert Raketen auf syrische Stellungen abgefeuert. Dabei wurden nach US-Angaben drei Anlagen in der Hauptstadt Damaskus und nahe Homs getroffen, die als Forschungs-, Produktions- und Lagerstätten für Chemiewaffen gedient haben sollen. Es soll keine oder nur wenige Verletzte gegeben haben. In einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates warnte US-Botschafterin Nikki Haley aber, sollten die Truppen von Machthaber Baschar al-Assad nochmals Giftgas einsetzen, seien die Waffen der US-Armee "geladen". Auch Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian drohte eine mögliche weitere "Intervention" an. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die EU und die Nato stellten sich hinter die Luftangriffe. Assad und seine Verbündeten Russland und Iran verurteilten den westlichen Militäreinsatz dagegen scharf. Moskau drohte zunächst mit "Konsequenzen", legte schließlich aber lediglich einen Resolutionsentwurf im UN-Sicherheitsrat vor, in welchem die Luftangriffe als "Aggression" und "Verletzung des internationalen Rechts und der UN-Charta" verurteilt werden. Der Entwurf scheiterte, nur China und Bolivien unterstützten ihn.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat die USA und ihre Verbündeten vor weiteren Luftangriffen auf syrische Stellungen gewarnt. Dies würde "unweigerlich Chaos in den internationalen Beziehungen verursachen", sagte Putin nach Angaben des Kremls in einem Telefonat mit seinem iranischen Kollegen Hassan Ruhani.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Presse-Gespräch mit Lkw-Chef Renschler

12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 1Q

Im Lauf des Tages:

DE/Schaltbau Holding AG, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

Covestro: 2,20 EUR Airbus: 1,50 EUR Nestle: 2,35 CHF

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Empire State Manufacturing Index April PROGNOSE: +19,1 zuvor: +22,5 14:30 Einzelhandelsumsatz März PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 16:00 Lagerbestände Februar PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 SK/Auktion 1,625-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2031 Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2047 (Volumen offen)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.669,30 0,45 Nikkei-225 21.830,74 0,24 Schanghai-Composite 3.117,04 -1,33 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.442,40 0,22 DAX-Future 12.462,50 0,23 XDAX 12.455,38 0,22 MDAX 25.630,18 -0,06 TecDAX 2.620,13 0,47 EuroStoxx50 3.448,00 0,12 Stoxx50 3.042,66 0,02 Dow-Jones 24.360,14 -0,50 S&P-500-Index 2.656,30 -0,29 Nasdaq-Comp. 7.106,65 -0,47 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,30% +5

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Mit steigenden Kursen rechnen Händler für den Wochenauftakt. Der DAX könnte das Freitagshoch bei 12.524 Punkten überwinden und auf den höchsten Stand seit Ende Februar steigen, sagt ein Marktteilnehmer. Die Chancen seien gut, nachdem sich die Furcht vor einer direkten russisch-US-amerikanischen Konfrontation in Syrien als unbegründet herausgestellt habe. Zwar kam es am Wochenende zum Militärschlag, aber eben nur auf Ziele, die in direktem Zusammenhang mit der Chemiewaffen-Produktion des Assad-Regimes stehen. "Damit sollte das Kaufinteresse nun anziehen", sagt der Marktteilnehmer. Daneben dürften vor dem kleinen Verfall am Freitag Absicherungen heruntergefahren werden. "Ein Test des Schlüsselwiderstands bei 12.600 Punkten sollte nun bald möglich sein", so der Marktteilnehmer. Der spanische Ibex-Index dürfte von der Hochstufung des Landes durch Moody profitieren. "Auch für die Banken sollte die Maßnahme positiv sein", sagt ein Marktteilnehmer.

RÜCKBLICK: Gut behauptet - Nach zwischenzeitlich höheren Aufschlägen belasteten am Nachmittag die Vorgaben der US-Bankenwerte JP Morgan, Wells Fargo und Citigroup, die ihre Quartalsbilanzen vorgelegt hatten. Die Aktien waren nach anfänglichen Gewinnen deutlich ins Minus abgedriftet. Dabei dürfte es sich zumindest teilweise auch um Gewinnmitnahmen gehandelt haben. Daneben wurden aber auch einzelne Kenngrößen aus den Bilanzen moniert, nachdem die Anleger zunächst den Blick auf die guten Ergebnisse je Aktie gerichtet hatten. Der europäische Bankensektor folgte den US-Banken nach unten, so dass der Stoxx-Bankenindex die Gewinne von zwischenzeitlich 1 Prozent fast komplett wieder abgab. Die Aktie von Hammerson brach um 9 Prozent ein. Klepierre gab die Übernahme des britischen Wettbewerbers auf. Für Klepierre ging es um 3,6 Prozent nach oben. Sage fielen um 8,2 Prozent. Nach einem schwachen organischen Wachstum im ersten Halbjahr hat das Unternehmen den Ausblick gesenkt. Trotz starker Umsatzzahlen ging es für die Aktie von L'Oreal lediglich um 0,2 Prozent nach oben. Die Aktie war allerdings im Vorfeld recht gut gelaufen.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Lufthansa führten mit Abgaben von 1,9 Prozent die Verliererliste im DAX an. Dabei dürfte es sich vor allem um Gewinnmitnahmen gehandelt haben. Das Papier hatte am Vortag von Übernahmespekulationen rund um Norwegian profitiert. Dies wurde im Handel als positiv für den Sektor gewertet, da dies möglicherweise die Preise treiben könnte. VW reagierten kaum auf die personellen und organisatorischen Änderungen des Autobauers. Der Aufsichtsrat von VW habe mehrheitlich nur das beschlossen, was seit Tagen bereits in der Presse zu lesen gewesen war, so Marktteilnehmer. Der große Wurf sei nicht gelungen. VW gewannen 0,4 Prozent. Deutz gewannen 10,8 Prozent. Der Motorenhersteller hatte den Gewinn deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert. Rocket Internet verloren trotz ordentlicher Geschäftszahlen 3,3 Prozent. Im Handel war von Gewinnmitnahmen die Rede. Keinen positiven Akzent für Ceconomy setzten Gespräche über einen Verkauf des Russland-Geschäft von Media-Saturn. Ceconomy fielen um 2,1 Prozent. Die Rheinmetall-Aktie schloss nach einem negativen Analysten-Kommentar von Oddo BHF 5,8 Prozent tiefer.

XETRA-NACHBÖRSE

"Ein typischer Freitagabend", sagte ein Händler mit Blick auf das umsatzarme Geschäft. Es habe an Impulsen durch handelbare Nachrichten gefehlt. Daher habe sich auch keine Aktie auffällig gezeigt.

USA / WALL STREET

Etwas leichter - Die angelaufene Berichtssaison hat die hohen Erwartungen der Wall Street nicht befriedigen können. Deutliche Verluste verbuchte der Bankensektor, der mit einem Abschlag von 2,6 Prozent ganz klar die schwächste Branche stellte. Dazu gesellten sich weniger ausgabefreudige Verbraucher in den USA. Denn die Stimmung der US-Konsumenten hatte sich im April stärker als erwartet eingetrübt. Die Gefahrenherde Syrien, Russland und Handelskrieg blieben bestehen. Nach dem zuletzt falkenhaften Fed-Protokoll legte Fed-Vertreter Rosengren nach. Er erwarte, dass die Wirtschaft etwas besser abschneide als viele seiner Fed-Kollegen glaubten. Damit deutete er seine entschiedene Bereitschaft zu einer Straffung der Geldpolitik an, was am Aktienmarkt keine Begeisterung auslöste. Mit JPM, Citigroup und Wells Fargo hatten gleich drei Banken-Schwergewichte ihre Quartalszahlen präsentiert - und alle drei wussten auf den ersten Blick zu überzeugen. Doch bei genauerem Hinsehen fanden Anleger immer mehr Haare in der Suppe. Citigroup fielen um 1,6 Prozent, JPM um 2,7 Prozent und Wells Fargo gar um 3,4 Prozent. Tesla überraschte mit der Ansage, dass das Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte profitabel werden soll. Der Kurs stieg um 2,1 Prozent. Broadcom rückte um 3,1 Prozent vor. Der Halbleiterkonzern eill im großen Stil Aktien zurückkaufen. Amazon verloren 1,2 Prozent. US-Präsident Trump hatte eine Verordnung erlassen, die die Finanzen und das Geschäft der US-Post untersuchen soll. Der Präsident hatte dem Online-Händler vorgeworfen, der Post zu geringe Tarife für die Paketzustellung zu zahlen.

Gold und Renten profitierten etwas vom schwachen Verbrauchervertrauen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen gab zwei Basispunkte auf 2,82 Prozent ab. Ein möglicher US-Angriff auf Syrien übers Wochenende habe dem Rentenmarkt etwas Zulauf beschert, hieß es.

