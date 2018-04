Die Zeiten sind passé, als Antriebssysteme nur mechanische Bewegungsenergie bereitzustellen hatten. Immer öfter schlüpft der Antrieb bei der Realisierung von industriellen Prozessen, die immer mehr auf mobile und modulare Fertigungslinien setzen, in die Rolle einer Systemlösung. Dass dadurch auch die ‚Ansprechpartner' der Antriebe mehr und mehr wechseln, bestätigt die Digitalisierung: Intelligente Antriebe kommunizieren in Zukunft direkt mit IT-Systemen und vernetzen sich darüber untereinander.

Auf diese Weise können sich Antriebskomponenten in einer flexiblen Fertigung immer wieder neu als Gruppe organisieren und Steuerungsaufgaben autark übernehmen. Nicht umsonst spricht man von wandelbaren Anlagendesigns, die Abläufe steuern und Störungen eigenständig beheben. Hier fungieren die Antriebe als Brücke zwischen der Fertigung und der Informationstechnologie. Die Wegweiser zeigen dabei nach oben in Richtung Cloud. Mit MoreDrive beginnt AMK, ihre Antriebe für diese Rolle zu ertüchtigen.

Interview mit Udo Huneke und Jürgen Rapp, AMK Antriebe: Antriebstechnik neu gedacht

Grenzen zwischen IT und OT verschwimmen

Waren früher noch IT und OT (Operational Technology) getrennt, so verschwimmen in IIoT-Zeiten die Grenzen. Cloud Computing oder die Weiterentwicklung von Embedded Systemen zu IoT-Devices machen den Weg frei für Ethernet IEEE 802.1 TSN zusammen mit dem plattformunabhängigen Interoperabilitäts-Standard OPC UA. Für AMK eröffnet das interessante Steuerungsansätze: Braucht es in einzelnen Maschinenmodulen oder kleineren Anlagen künftig noch einen separaten Motion Controller oder lässt sich deren Funktion zwischen dem intelligenten Antrieb und einer Ablaufsteuerung in der Cloud aufteilen?

Auch wenn die Realität im Maschinenbau noch eine andere ist, AMK arbeitet bereits an solchen Automatisierungskonzepten. Für AMK steht fest: Die Antriebstechnik ist eine wichtige Stellschraube für Performancesteigerungen und Cost-Cutting im Maschinenbau. Sowohl das kompakte Multiachssystem als auch der App-orientierte Programmieransatz ...

