Nach dem Angriff der USA sowie weiterer Verbündeter auf Ziele in Syrien dürften Anleger am Montag zunächst durchatmen. Banken und Broker erwarten den Leitindex zum Handelsstart 0,47 Prozent höher bei 12.500 Punkten. Am Freitag war das deutsche Börsenbarometer 0,2 Prozent höher bei 12.442 Punkten ins Wochenende gegangen.

