Freihandel hat keine politische Lobby. Ein Vergleich aller Handelshürden der USA und der Europäischen Union zeigt: Beide Wirtschaftsräume sündigen im Gleichschritt.

Hat Donald Trump am Ende sogar recht? Im aktuellen Handelsstreit zwischen den USA und der EU ist bisweilen zu hören, der US-Präsident liege nicht völlig falsch, wenn er behaupte, die USA würden von Europa "unfair" behandelt. Schauen wir uns also die Fakten an.

Tatsache ist, dass beide Partner in der letzten multilateral verhandelten Runde Anfang der Neunzigerjahre den heutigen Zöllen in Höhe und Struktur zustimmten. Sie waren sogar die treibenden Kräfte des Abschlusses der sogenannten Uruguay-Runde. Die USA akzeptierten damals, dass die EU und andere Länder leicht höhere Einfuhrzölle erhoben als die USA. Amerika handelte damit im Interesse seiner weiterverarbeitenden Industrie sowie der Konsumenten im eigenen Land.

Die vereinbarten Zollniveaus sind bis heute gültig. Bei Industriegütern besteht nach Angaben der Welthandelsorganisation WTO ein Gefälle von durchschnittlich einem Prozentpunkt bei den angewandten Zöllen (3,2 Prozent auf USA-Seite gegenüber 4,2 Prozent auf EU-Seite). Gewichtet mit den Importwerten, sind die Zollunterschiede noch geringer: 2,3 Prozent auf USA-Seite gegenüber 2,6 Prozent auf EU-Seite.

Die Durchschnittswerte verdecken jedoch, dass es bei einzelnen Produkten wesentlich größere Unterschiede gibt, etwa bei Autos oder Agrarprodukten. Bei Letzteren erhebt die EU mit durchschnittlich 11, 1 Prozent mehr als doppelt so hohe Zölle wie die USA (5,2 Prozent). Die niedrigeren Zölle sorgen dafür, dass die USA auf dem Weltmarkt für Agrarprodukte erfolgreicher ist. Mit knapp ...

Den vollständigen Artikel lesen ...